Глава поселения на Кубани подозревается в ущербе лесному фонду на 36 млн рублей

Органы полиции Тихорецкого района передали в СУ СУР по Краснодарскому краю материалы проверки по факту превышения главой одного из сельских поселений полномочий. По версии полицейских, мужчина может быть причастен к нанесению ущерба лесному фонду на сумму в 36 млн руб.

Как рассказали в ГУ МВД по региону, правоохранители установили, что в администрацию сельского поселения обратилась местная жительница с заявлением о выдаче документов для вырубки деревьев на принадлежащем ей участке земель сельхозназначения. Глава утвердил ей порубочный билет, на основании которого были вырублены 11 353 дерева различных пород. Ущерб оценен в 36 млн руб.

Следственные органы СКР по краю должны принять по данному факту соответствующее процессуальное решение.

Василий Хитрых