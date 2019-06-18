О спор, ты — мир

Предложение краевого правительства о включении в перечень капстроительства спортивных объектов на сумму около 5 млрд руб. вызвало дискуссию на профильном комитете заксобрания. Депутаты интересовались, будут ли проекты обеспечены федеральным финансированием, а Контрольно-счетная палата сообщила, что ряд проектов не привязаны к конкретным площадкам. В ответ представители правительства признались, что проекты недостаточно проработаны, но отказ от включения их в перечень затруднит дальнейшую деятельность по этим инициативам.

Комитет Законодательного собрания Пермского края по развитию инфраструктуры рассмотрел инициативу губернатора Максима Решетникова о включении в перечень капстроительства объектов общественной инфраструктуры нескольких дорогостоящих спортивных объектов.

Как рассказал первый вице-премьер краевого правительства, министр строительства Михаил Сюткин, среди них санно-бобслейная трасса в Чусовом, рассчитанная на 20 чел. в смену (оценочная стоимость 2,8 млрд руб., срок сдачи в эксплуатацию — 2023 год), Ледовая арена в Перми на 790 мест (520 млн руб., ввести объект планируется к 2023 году), реконструкция пермского стадиона «Энергия» на 1 тыс. мест (1,1 млрд, ввод в эксплуатацию в 2022 году). Также вице-премьер предложил включить в перечень еще два пермских объекта: реконструкцию лыжно-биатлонного комплекса с лыже-роллерной трассой на 240 чел. в смену (220 млн руб., ввод объекта в эксплуатацию в 2022-м) и общежитие для спортсменов на 400 мест (399 млн руб., начало работ планируется в 2023 году).

Заместитель председателя комитета, гендиректор АО «КОРТРОС-Пермь» Николай Зуев отметил, что в Мотовилихинском районе Перми уже есть УДС «Молот». «Этого недостаточно? Зачем еще одна арена?»— поинтересовался депутат. В ответ министр спорта Владимир Епанов ответил, что «в Перми очень большой дефицит льда». «Строительство арены запланировано в районе ул. Грибоедова, где нет практически никаких спортивных площадок»,— добавил чиновник.

Зампредседателя комитета Геннадий Шилов спросил, о реконструкции какого именно лыжно-биатлонного комплекса идет речь. Владимир Епанов пояснил, что краевые власти намерены провести реконструкцию биатлонного комплекса «Пермские медведи» после его покупки в собственность региона. «Думаю, ближе к концу года мы его выкупим»,— пообещал министр.

Вице-спикер заксобрания Алексей Золотарев поинтересовался, планируется ли привлечь для софинансирования предложенных объектов средства федерального бюджета. «Ведутся переговоры, но конкретных цифр пока нет»,— ответил Владимир Епанов. «Чтобы войти в федеральную адресную инвестпрограмму, нам как минимум нужно сделать проектно-сметную документацию. Пока мы предусматриваем только мероприятия по проектированию. Соответственно, до появления пакета документов даже говорить не о чем»,— добавил Михаил Сюткин.

«Общая стоимость объектов — более 5 млрд руб. Не получится ли, что мы их запроектируем, а они так и останутся на бумаге?»— поделился опасениями первый заместитель председателя комитета Александр Третьяков. «Самый большой риск, на мой взгляд, связан с санно-бобслейной трассой. Объект очень дорогой, и 3 млрд руб. — серьезная сумма для края»,— подчеркнул депутат.

Михаил Сюткин ответил, что «фактически речь идет о действующем объекте, который находится в предаварийном состоянии». «Соответственно, нужно готовить необходимую для реконструкции документацию и потом отстаивать необходимость привлечения федерального софинансирования перед минспорта и Федерацией санно-бобслейного спорта. Других вариантов нет»,— заявил первый вице-премьер. Владимир Епанов отметил, что сейчас в России существует только одна трасса мирового уровня. «Она находится в Сочи. В Сибири и на Урале такие объекты отсутствуют. И если у нас в Чусовом будет такая трасса, то здесь будут проходить учебно-тренировочные сборы, международные соревнования»,— добавил глава краевого минспорта.

Контрольно-счетная палата указала на несколько недостатков при подготовке изменений в перечень. «Для размещения Ледовой арены в Перми не определен земельный участок. Более серьезное замечание по реконструкции лыжно-биатлонного комплекса: в краевой собственности такого нет. В прошлом году этот объект был включен в адресную инвестпрограмму, определена сумма выкупа. Это было сделано с нарушением Бюджетного кодекса и краевого законодательства. На сегодня никаких подвижек в части обоснования стоимости оценки не существует»,— пояснил председатель краевой КСП Геннадий Тушнолобов.

Руководитель министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Николай Гончаров ответил, что сложности связаны с тем, что спорткомплекс «Пермские медведи» находится в банкротстве. «Идут консультации с конкурсными управляющими»,— рассказал господин Гончаров. Для размещения Ледовой арены, по словам представителей правительства, рассматривается участок в микрорайоне Ива, находящийся в частной собственности.

Заведующая сектором правовой экспертизы по вопросам развития инфраструктуры Государственно-правового управления Наталья Андреева заявила, что депутаты могут принять решение о включении объектов в перечень.

Первый вице-премьер краевого правительства Ольга Антипина также попросила депутатов поддержать включение объектов в перечень. «Это позволит исполнительной власти планировать свою работу, так как подготовка к инвестициям занимает полтора-два года»,— пояснила госпожа Антипина. «Если мы сегодня не включим в перечень объекты, которые хотим финансировать в 2020, 2021 и 2021 году, то работа по ним не начнется»,— предупредила парламентариев первый зампред правительства.

В итоге депутаты согласились с доводами правительства и поддержали включение объектов в перечень единогласно.

Константин Кадочников