Большинство россиян считают службу в армии обязательной для «настоящего мужчины»

Опрос «Левада-центра» показал, что большинство россиян (60%) считают службу в армии обязательной для каждого «настоящего мужчины». Это максимальный показатель позитивного отношения граждан с 1997 года, ранее он не превышал 44%. В то же время снизилось число тех, кто считает службу в армии долгом, который необходимо отдать государству, до 24% (против 40% в 2015 году). Бессмысленным занятием службу считают 12% (против 15%).

Также респондентов спрашивали о том, какая армия нужна России. Наиболее популярен среди граждан ответ о смешанной армии (частично по контракту, частично по призыву) — 49%. Треть опрошенных (31%) отдают предпочтение армии на контрактной основе, еще 17% выступают за призыв.

Что касается оценки способности российской армии защитить жителей страны в случае реальной военной угрозы, то большинство опрошенных (88%) уверены в российских военных (53% ответили «определенно да», 35% — выбрали вариант «скорее да»). Примечательно, что в большинстве своем россияне не готовы к тому, чтобы власти выделяли больше бюджетных средств на усиление военной мощи (82%).

Опрос проводился 24–29 мая среди более 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.