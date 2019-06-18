Отелей с системой «все включено» на Кубани стало больше на 30%

На встрече с журналистами губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о том, что за последний год в крае число отелей, работающих по системе «все включено», увеличилось на 30%. К старту курортного сезона 2019 года в регионе их насчитывается 56 штук. Большая часть таких гостиниц работает на черноморском побережье: Сочи, Анапа, Геленджик, Туапсинский район, сообщает пресс-служба краевой администрации. По словам главы Кубани, данная система довольно востребована среди местных туристов.

«Загрузка подобных гостиничных объектов составляет от 90 до 100%. Туристы по достоинству оценили удобство и экономичность такого отдыха. Отмечу, что особое внимание мы уделяем качественному питанию на курортах», - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Стоит отметить, что в 2018 году в Краснодарском крае по системе «все включено» функционировало 43 отеля, тогда как в 2017 году их было всего 30.

Марат Бабаев