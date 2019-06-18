Фестиваль «Аллея парящих зонтиков» в Петербурге отменили из-за отсутствия финансирования

Ежегодный и любимый многими горожанами фестиваль «Аллея палящих зонтиков» в Петербурге летом 2019 года не состоится из-за недостаточного финансирования. Об этом на своей странице в Facebook сообщила продюсер мероприятия Александра Калачева.

«Приняла сегодня важное и сложное решение — не проводить в этом году в Петербурге проект «Аллея парящих зонтиков. Болезненное согласование с городом нашей истории, отсутствие поддержки со стороны властей, финансовые риски и продюсирование «Аллеи» пятый год собственными силами и за счет средств компании — все в совокупности привело к этому шагу»,— написала, в частности госпожа Калачева.

Организатор фестиваля добавила, в этом году «берет паузу», чтобы, возможно, вернуться к данному проекту в следующем году.

Отметим, что городская инсталляция «Аллея парящих зонтиков» проводилась в Соляном переулке в течение четырех лет — с 2015 по 2018 год. Акция финансировалась частично за счет спонсоров, а частично с помощью краудфандинга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за финансовых трудностей проведение фестиваля «Аллея парящих зонтиков» находилось под угрозой срыва еще год назад.