На Ставрополье двух полицейских подозревают в коррупции

В Отношении замначальника отдела уголовного розыска отдела МВД России по Андроповскому району Ставрополья и старшего оперуполномоченного того же отдела возбудили уголовное дело по подозрению в приготовлению к получению взятки (ч. 1 ст. 30, п. п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в апреле этого года заместитель начальника уголовного розыска поручил старшему оперуполномоченному провести проверку по заявлению страховой компании о попытке мошенничества в сфере страхования. Полицейские пообещали подозреваемому в мошенничестве не возбуждать уголовное дело, если он передаст им 100 тыс. руб. Подозреваемые уже назначили место для передачи взятки, но передумали её получать, поняв, что попали в поле зрения оперативных служб. Тогда старший оперуполномоченный придать своим действиям видимость законности и отсутствия корыстной заинтересованности. Для этого он вынес обещанное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела бесплатно.

В отношении сотрудников проводят служебную проверку, по результатам которой будет принято решение об их дальнейшем прохождении службы в органах внутренних дел, сообщает в пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Незаконное постановление об отказе возбуждения уголовного дела о мошенничества в сфере страхования было отменено. Подозреваемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дарья Голякова