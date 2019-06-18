На ликвидацию свалок в Тюменской области выделят более 117 млн рублей

Правительство Тюменской области направит более 117 млн руб. на ликвидацию свалок в Ишимском, Тюменском районах и Заводоуковском городском округе. Распоряжение о выделении средств подписал губернатор Александр Моор. На выделенные деньги территории избавят от 253 свалок. При этом наибольшее число из них — 222 — находятся в Тюменском районе, сообщили в пресс-службе главы региона.

По словам замгубернатора Ларисы Теплоуховой, всего в области зарегистрировано 463 несанкционированные свалки, выявленных до 1 января 2019 года. «Работа по их ликвидации идет в плановом порядке. В ближайшее время будут выделены средства на ликвидацию свалок в оставшихся двух районах: Исетском и Нижнетавдинском»,— сообщила она. Ранее Александр Моор заявлял, что в 2019 году за счет бюджета области планируется ликвидировать более 450 несанкционированных свалок.

С 1 января российские регионы перешли на новую систему обращения с отходами, согласно которой теперь за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, которые были выбраны в результате конкурсов.

О протестах против «мусорной реформы» в регионах УрФО — в материале “Ъ-Урал” «Урал не выносит»