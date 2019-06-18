Турпоток Соль-Илецка до 2025 года планируется довести до 2 млн человек в год

Туристический поток Соль-Илецка до 2025 года планируется довести до 2 млн человек в год. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области со ссылкой на врио губернатора Дениса Паслера.

Соль-Илецк входит в федеральную программу развития внутреннего и въездного туризма. В коммунальную и туристско-рекреационную инфраструктуру планируется вложить в общей сложности более 6 млрд руб., включая частные инвестиции. По планам региональных властей, к 2025 году доля туризма в валовом региональном продукте должна вырасти в два раза.

Благодаря реализации первого этапа инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера» Соль-Илецк вошел в ТОП-10 российских курортов по числу туристов.

Андрей Сазонов