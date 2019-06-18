18 июня, вторник
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Hummer может начать выпуск электромобилей

Концерн General Motors намерен возродить марку Hummer, чтобы выпускать под этим брендом электромобили, сообщает Bloomberg.

По информации издания, компания изучает возможность создания полноразмерных пикапов и внедорожников с электромоторами под маркой Hummer. Технически машины будут повторять электромобили других брендов, входящих в концерн GM, но при этом получат особый дизайн в стиле прежних моделей Hummer.

Напомним, марка Hummer существовал с 1992 по 2010 год и выпускала внедорожники и пикапы с двигателями внутреннего сгорания. В 2017 году уже появился электрический Hummer H1, но это был проект австрийской компании Kreisel Electric, созданный специально для актера Арнольда Шварценеггера.

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