Госдума поддержала приостановление Договора о РСМД

Госдума приняла федеральный закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Закон содержит три статьи:
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия сделала все для того, чтобы сохранить договорные отношения и обязательства, которые были взяты СССР и США еще в 1987 году и гарантировали глобальную безопасность для всех стран мира. «Но действия Соединенных Штатов Америки повлекли нарушения этого Договора, а наши неоднократные предложения сохранить договорные обязательства не увенчались успехом»,— цитирует его пресс-служба нижней палаты парламента.
Российский президент Владимир Путин обвинил США в «прямом нарушении» Договора о РСМД и внес в Госдуму законопроект о приостановлении его действия в мае 2019 года. США 1 февраля начали процедуру выхода из Договора о РСМД, обвинив Россию в несоблюдении соглашения. На следующий день Россия объявила о симметричном ответе. В связи с приостановкой действия договора Вашингтон рассматривает возможность создания ракет средней и меньшей дальности.
Подробнее о судьбе договора — в публикации “Ъ” «Ракеты в свободном полете».
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