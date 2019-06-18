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Фото: Пресс-служба L'Oreal

Компания L'Oreal провела День социальной ответственности при участии Ингеборги Дапкунайте

В минувшую пятницу прошел десятый День социальной ответственности — ежегодное внутреннее событие группы L'Oreal. В течение этого дня сотрудники L'Oreal по всему миру участвуют в благотворительных акциях на добровольной основе. В этом году мероприятие поддержала посланница красоты L'Oreal Paris Ингеборга Дапкунайте. Вместе с сотрудниками она посетила один из московских хосписов и приняла участие в Дне красоты в Академии L'Oreal, который устроили для мам, чьи дети болеют онкологическими заболеваниями.

По сведениям официального релиза компании, благодаря ежегодному дню волонтерства, запущенному в 2010 году, сотрудники из 63 стран смогли предложить более 1 млн часов волонтерской работы сотням некоммерческих организаций и их благополучателям. Ежегодно около 30 тыс. добровольцев из числа сотрудников L'Oreal принимают участие в различных благотворительных инициативах, предлагаемых в День социальной ответственности.

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