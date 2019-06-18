Шойгу: Россия должна выработать новую теорию ведения войн

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что основной задачей в ближайшее время должна стать выработка новой теории ведения войн. На открытии научно-практической конференции с руководящим составом вооруженных сил он подчеркнул, что «современные войны требуют новых подходов».

«Конфликты нового поколения — это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооруженной борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени»,— цитирует господина Шойгу пресс-служба ведомства.

Также на конференции он сообщил, что российские ВС скоро получат «совершенно новое, не имеющее аналогов оружие, основанное на технологиях гиперзвука и лазерной энергии».