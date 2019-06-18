На Юлию Чичерину пожаловались в полицию из-за песни об убитом главе ДНР Захарченко

На уральскую певицу Юлию Чичерину написали заявление в полицию с просьбой проверить на экстремизм ее песню «Его Оплот», посвященную бывшему главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко, убитому при взрыве в августе 2018 года. По словам певицы, к ней домой пришли полицейские по округу Клин Московской области.

«Идет постоянная травля в сети за песню про Александра Захарченко “Его Оплот”, заблокировали мой аккаунт на Facebook, лгут, обсуждают мою внешность за глаза маргинально и очень не по-европейски. Хотелось бы напомнить, что гены пальцем не размажешь — их деды так же стучали и невинных сажали в ГУЛАГи, и они теперь обвиняют в этом Иосифа Сталина. Cейчас не станут сажать певиц-сепаратисток, раз отмазали журналиста-наркодиллера, а со стукачей и лжецов пора бы брать штрафы, меньше всего продажные люди любят платить»,— сообщила она на своей странице в Instagram.

Юлия Чичерина последовательно поддерживает ЛНР и ДНР. В 2017 году она получила паспорт ЛНР.