В мае 2019 года на Кубани было выдано 36,2 тысячи новых кредитных карт

Краснодарский край стабильно входит в тройку лидеров по выдаче банками новых кредитных карт населению. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в мае текущего года на Кубани было выдано 36,2 тыс. новых кредиток, что на 7,3% больше, чем в мае 2018-го (33,7 тыс. ед.).

В целом по России за пятый месяц этого года количество выданных новых кредитных карт составило 913,9 тыс. ед., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,5% (909,7 тыс. ед.).

Традиционно больше всего новых кредиток было выдано в Москве (57 тыс. ед., +0,2%) и Московской области (45,5 тыс. ед., -9,1%). Замыкают ТОП-5 рейтинга Санкт-Петербург (34 тыс. ед., +7,4%) и Свердловская область (27,9 тыс. ед., +4,9%).

Дмитрий Михеенко