Росстат: продолжительность жизни новосибирцев вырастет до 76 лет к 2035 году

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в Новосибирской области к 2035 году увеличится до 76 лет, спрогнозировал Росстат. Сейчас она составляет 72 года. По подсчетам ведомства, разрыв в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами снизится за этот период с 10,5 лет в 2019 году до 8,3 года.

Также, согласно прогнозу Росстата, численность населения в Новосибирской области вырастет до 3 млн человек — на 10%. При этом городское население увеличится на 17%, а сельское уменьшится на 15%. Росстат оценивает рост трудового потенциала на 4%, рост количества лиц старше трудоспособного возраста — на 11%. «В результате стабильного роста лиц старше трудоспособного возраста процесс демографического старения в области заметно ускорится. Превышение численности лиц данной возрастной категории над численностью детей и подростков составит 1,7 раза»,— делают вывод эксперты.

Оксана Павлова