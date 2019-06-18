АО «БЭСК» – в числе лучших электросетей России

АО «БЭСК» (входящее в группу компаний АФК «Система») стало победителем в двух номинациях IХ Всероссийского конкурса «Лучшие электрические сети России», организованного отраслевым интернет-порталом «ЭнергоНьюс» по итогам работы за 2018 год. Победителей определило жюри, членами которого стали эксперты из 19 регионов Российской Федерации. Всего в конкурсе приняли участие 74 энергокомпании.

АО «БЭСК» победило в номинации «Социально ответственная электросетевая компания» благодаря активной и эффективной работе в сфере профилактики детского электротравматизма, охраны труда, развития кадрового потенциала и экологической безопасности.

В 2018 году башкирские электросетевики выпустили мобильную версию обучающей компьютерной игры по детской электробезопасности, провели театрализованные представления для детей младших классов и дошкольного возраста, а также около 900 внеклассных занятий по теме профилактики электротравматизма. Кроме того, АО «БЭСК» в прошедшем году провело традиционный Слет молодых энергетиков, собравший почти 160 молодых специалистов, работающих в электросетевой отрасли республики, а также представителей вузов Башкортостана и Татарстана.

Вторая победная номинация для АО «БЭСК» - «Наиболее информационно открытая электросетевая компания». Эксперты отметили башкирских сетевиков за большую проделанную работу по поддержанию и расширению коммуникаций с акционерами, потребителями, СМИ, муниципальными и государственными органами власти.

Примечательно, что АО «БЭСК» удерживает лидерство в обеих номинациях четвертый год подряд.

Помимо этого, дочернее предприятие АО «БЭСК» - ООО «Башкирэнерго» вошло в топ-20 электросетевых компаний с наивысшим рейтингом надежности электроснабжения потребителей в 2018 году, расположившись на 12-й позиции.