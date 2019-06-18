На помощь кубанским начинающим фермерам направят 110 млн рублей

В Краснодарском крае начнут оказывать финансовую поддержку КФХ, осуществляющим свою деятельность не более 2-х лет. Для этого минсельхоз Кубани организовал прием документов на участие в конкурсе по предоставлению грантов начинающим фермерам. На эти цели в этом году из федерального и краевого бюджетов выделено 110 млн руб.

Данный грант должен быть израсходован его обладателем в течении 18 месяцев. Максимальный размер субсидии равен 3 млн руб. для разведения крупного рогатого скота и 1,5 млн - для прочих видов сельхоздеятельности.

Как заявили в краевом минсельхозе, подобная форма госпомощи на данный момент является одной из самых важных для фермерских хозяйств Кубани. При этом в ведомстве отметили, что с 2012 года гранты получили свыше 200 КФХ. А за прошлый год финансовую поддержку от государства получили 40 фермеров.

Марат Бабаев