На Кубани создадут фонд для решения проблем с долгостроями

Первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко на встрече с инициативными группами обманутых дольщиков отметил каким образом поправки в федеральный закон о долевом строительстве могут поспособствовать решению проблем с долгостроями в ЖК «Мир», «Луч» и «Заря». В частности речь шла о создании специального фонда, который поможет достроить проблемные объекты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Создание регионального фонда будет возможно после принятия соответствующих поправок в ФЗ-214. Его финансирование будет осуществляться за счет средств федерального и краевого бюджетов. Для завершения строительства указанных ЖК фонд привлечет застройщика, в замен получив в собственность все свободные площади.

«С застройщиком фонд подпишет график работ по трем комплексам. С этого момента начнется обратный отсчет времени до сдачи жилья. Рассчитываю, что в 2020 году мы приступим к строительно-монтажным работам», - заявил Андрей Алексеенко.

Марат Бабаев