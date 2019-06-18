«Мостотрест» завершил ремонт моста в поселке Ушково

Специалисты СПб ГБУ Мостотрест» завершили ремонтные работы на мосту по Советскому переулку в поселке Ушково Курортного района Петербурга. На переправе поменяли устои, смонтировали металлические балки пролетного строения, заменили железобетонные плиты, а также восстановили поврежденную гидроизоляцию и положили два слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме этого, на мосту появилось новое барьерное ограждение, перила и тротуар, сообщили в «Мостотресте».

Мост в поселке Ушково был поврежден осенью прошлого года, когда в результате переполнения Ушковского ручья дождевыми осадками произошел размыв его основания. Это привело к проседанию и частичному провалу дорожного полотна проезжей части. Тогда мост был признан аварийным, и движение по нему закрыли.

В настоящий момент отремонтированная переправа вновь доступна для автомобилистов и пешеходов, уточнили в «Мостотресте».