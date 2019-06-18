Республиканский фонд поддержки закрыл реестр пострадавших вкладчиков Татфондбанка и Интехбанка

Созданный в 2017 году Республиканский фонд поддержки (РФП) Татарстана закрыл реестр обращений от пострадавших вкладчиков Татфондбанка, Интехбанка и ТФБ-Финанс, сообщается на сайте фонда. С 2017 году в РФП приняли 7 тыс. заявлений из 7,5 тыс. поданных, а также подписано 3,9 тыс. соглашений об уступке более 1 млрд руб.

«Закрытие реестра предполагает лишь прекращение приема заявлений и не влияет на продолжение работы с заявлениями, которые были поданы до закрытия реестра»,— уточнили в фонде.

С 2017 года РФП выплатил уже 700 млн руб. пострадавшим вкладчикам, из них более 330 млн руб. физлицам и около 360 млн руб. юрлицам.

“Ъ-Казань”