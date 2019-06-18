20 июня в Петербурге стартует третий сезон cерии вечерних парусных регат «Коммерсанта» Яхт-клуб Санкт-Петербурга, издательский дом «Коммерсантъ» и «МегаФон» приглашают жителей и гостей города на вечерние парусные регаты, причем не только в качестве зрителей: принять участие в гонках на яхтах может любой желающий.

Проходить регаты будут еженедельно по четвергам, отправной точкой станет Яхт-клуб Санкт-Петербурга (Лахта, ул. Береговая).

Открытие серии и первые гонки состоятся уже 20 июня:

18:00 - начало сбора гостей и участников парусной регаты;

19:00 - церемония открытия;

19:40 - старт первой гонки;

22:00 - награждение победителей.

Фото: Андрей Шереметьев

Регата «Коммерсанта» — соревнование на парусных яхтах, состоящее не менее чем из трех гонок. В каждой гонке участвуют несколько яхт, экипажи которых под руководством профессиональных шкиперов-инструкторов стремятся финишировать раньше своих соперников, пройдя определенную дистанцию. Экипаж состоит из пяти человек. Принять участие можно как самостоятельно, так и компанией.

Фото: Андрей Шереметьев

«Мы рады, что "МегаФон" традиционно становится нашим партнером, — рассказывает комментатор «Матч ТВ» в дисциплине парусный спорт Алексей Жиров. — Мы проведем 12 вечерних регат в максимально комфортной для участников форме: хорошие безопасные лодки Beneteau Platu 25, опытные шкиперы и, конечно, очень приятные гонки под парусом. А качественная связь и интернет будут ждать не только зрителей регаты на суше, но и участников на воде, чтобы все могли поделиться эмоциями от соревнований, примерив на себя увлекательный вид спорта».

«Вот уже третий сезон мы вместе с Яхт-клубом Санкт-Петербурга открываем для наших друзей и читателей увлекательный мир парусного спорта, — рассказывает генеральный директор ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге Максим Ефимов. — Прекрасная атмосфера яхт-клуба помогает оставить на берегу все заботы и отлично провести время с пользой для головы и тела. Это очень командный вид спорта, поэтому мы с удовольствием приглашаем всех присоединиться к нам под паруса "Коммерсанта"».

Технический партнер серии регат — «М-Марин».

Подробная информация на сайте Яхт-клуба Санкт-Петербурга.

Ждем ваши заявки на участие по телефону +7 (812) 324-22-55.

Видео предоставлено организатором