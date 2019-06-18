Виктор Козодой может пойти на выборы новосибирского мэра от «Справедливой России»

Бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой ведет переговоры с руководством реготделения партии «Справедливая Россия» о выдвижении его кандидатуры на выборы мэра осенью этого года.

«Пока идут консультации, такой вариант не исключен, сначала будет решать совет партии. Все будет зависеть от них, какое они примут решение»,— сказал “Ъ” Виктор Козодой, отметив, что уже обсуждал этот вопрос с главой отделения партии Анатолием Кубановым, «с которым давно знаком». Господин Кубанов подтвердил информацию о переговорах: «Виктор Козодой известен московскому руководству партии как человек опытный. Уже на протяжении двух месяцев мы ведем тщательный отбор, в ближайшие три дня назовем кандидата».

С 1997-2006 год Виктор Козодой возглавлял фонд развития политических технологий и прогнозирования «Сибирь-форум», который занимался пиар-кампаниями. В 2010 году занимал пост советника председателя горсовета Новосибирска, в 2012-2014 год — вице-губернатора Новосибирской области, курирующим политический блок. В 2017 году участвовал в организации акций против повышения тарифов ЖКХ в городе. В прошлом году временно исполнял обязанности директора Института истории СО РАН.

Юлия Сасевич