Руководитель одной из межрайонных налоговых инспекций Белгородской области подозревается в получении взятки

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Белгородской области возбудил два уголовных дела в отношении начальницы межрайонной ИФНС России № 2 по региону, сообщили в ведомстве. Ее подозревают в двух эпизодах получения взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ). Имя чиновницы не раскрывается, но, по данным “Ъ-Черноземье”, речь идет о Людмиле Гусаковой.

По версии следствия, 11 июня 2019 года подозреваемая, находясь в своем служебном кабинете, через посредника получила 600 тыс. руб. «за непроведение налоговой проверки и иных мероприятий при ликвидации двух акционерных обществ». Подозреваемую задержали сотрудники УФСБ России по Белгородской области сразу после передачи денег. Расследование продолжается.

Мария Старикова