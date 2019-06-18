Росимущество включило аренду госземель в приоритеты

Росимущество вчера поздно вечером опубликовало свои возражения в ответ на критику Счетной палаты, заявив, что вовлечение в хозяйственный оборот федеральных земель и повышение качества управления ими являются приоритетными целями. С текущего года агентство применяет новые подходы к управлению госсобственностью. В частности, Росимущество работает над созданием комплексной системы в области выявлении неэффективно или не по назначению используемого федерального имущества, а также над мобилизацией неналоговых доходов, повышением прозрачности использования госсобственности, в том числе с применением информационных технологий.

Среди административных решений — формирование комиссии по контролю над территориальными органами «для выявления ресурсов увеличения доходной части бюджета». Как отмечают в Росимуществе, такие контрольные мероприятия уже проведены, в частности, в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области. «Руководством Росимущества поручено принять меры по актуализации и пересмотру арендных ставок, взысканию дебиторской задолженности и вовлечению объектов в хозяйственный оборот»,— добавляют в агентстве. После введения системы мониторинга и рейтингования деятельности региональных органов Росимущества, рапортуют в агентстве, за четыре месяца текущего года увеличились поступления в бюджет за аренду земельных участков и объектов недвижимости — более чем на 1,1 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, Счетная палата в ходе проверки выявила, что в рамках арендного договора на 49 лет между московским управлением Росимущества и киноконцерном «Мосфильм» плата рассчитывается на базе суммы в уже не существующей валюте ЕС — ЭКЮ (существовала на дату заключения договора в 1996 году). Как уточнили в самом киноконцерне и Росимуществе, выплаты производятся в рублях, исходя из действующего курса евро (ЭКЮ преобразовался в ту валюту по курсу 1:1) на дату оплаты. Московское управление Росимущества уже провело конкурсные процедуры по отбору исполнителей для пересмотра ставок арендной платы по этому договору. «Вопрос актуализации размера арендной платы находится на особом контроле»,— заверяют в агентстве.

Отдел экономики