В Челябинске до сентября ограничат движение на перекрестке улиц Блюхера и Дарвина

В Челябинске на все лето вводятся ограничения движения автомобильного транспорта на пересечении улиц Блюхера и Дарвина в связи с проведением работ по реконструкции перекрестка. Ремонт продлится как минимум до 7 сентября, сообщает пресс-служба городской администрации. Электротранспорт будет работать в штатном режиме.

Напомним, реконструкция перекрестка ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» компанией «Нижавтодорострой» (Нижний Новгород), выигравшей муниципальный контракт на 827 млн руб.