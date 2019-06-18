«Зенит» улетел на сбор в Австрию, где проведет четыре контрольных матча

Во вторник, 18 июня, ФК «Зенит» отправился на тренировочный сбор в австрийский Зальфеден, где будет проходить подготовку к новому сезону и матчам Лиги Чемпионов.

Как сообщает официальный сайт петербургского клуба, в составе команды — 28 футболистов, исключая четверых игроков сборных, которые присоединяться к «Зениту» 21 июня. Также нет в составе колумбийского полузащитника Вильмар Барриос, принимающего участие в Кубке Америки.

Отметим, что готовиться к новому сезону в составе сине-бело-голубых будут вернувшиеся из аренды Миха Мевля («Ростов») и Лука Джорджевич («Арсенал»,Тула).

«Зенит» будет тренироваться в Австрии до 29 июня и сыграет там товарищеские матчи с «Ваккером» (21 июня), «Левски» (25 июня), «Гонведом» и «Црвеной Звездой» (обе игры пройдут 29 июня).