«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева признан самым крупным землевладельцем России

Издание Forbes опубликовало сегодня список самых дорогих землевладений России. Так, лидером рейтинга оказалась семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, во владении которой находятся 649 тыс. га земли общей стоимостью 68,5 млрд руб. Вторую строчку занимает агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова с 412 тыс. га (45,6 млрд руб.).

Общая площадь подконтрольных земель всех 20-ти участников рейтинга составляет 7,87 млн га, что немногим меньше площади Чехии. Совокупная стоимость этих земель равна 471,7 млрд руб., или $7,3 млрд.

Марат Бабаев