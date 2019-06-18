Сестра бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова подала на банкротство

Предприниматель Елена Горская, владеющая 19% в уставном капитале ООО «Горки-сервис» (специализируется на туристической деятельности), вчера подала в арбитражный суд Башкирии заявление о признании себя банкротом, следует из картотеки арбитражных дел. Госпожа Горская — родная сестра бывшего вице-мэра Уфы по строительству Александра Филиппова. Ей также принадлежит 19% в уставном капитале ООО «Горки» и 50% в ООО «Месье тандыр». Обе компании по решению ФНС должны быть исключены из ЕГРЮЛ по причине недостоверности представленных данных о юрлицах, отмечается в мониторинге Kartoteka.ru.

Олег Вахитов