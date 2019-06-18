Алексей Текслер предложил запустить региональную программу развития сел и деревень

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на встрече с заместителем председателя правительства России Алексеем Гордеевым предложил идею подготовки в Челябинской области отдельной региональной программы по развитию сел и деревень, которая может стать частью федеральной программы комплексного развития сельских территорий.

Как сообщают в пресс-службе губернатора, предполагается, что областная программа будет охватывать комплекс проблем сел и деревень региона. В их числе газификация, улучшение условий жизни, дорожное строительство и другие направления. Региональные власти полагают, что появление этого документа позволит наметить точки роста аграрной отрасли и привлечь дополнительное федеральное финансирование в этот сектор. Алексей Гордеев одобрил предложение господина Текслера.