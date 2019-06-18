Преподаватель саратовского вуза подозревается в получении взятки

В Саратове возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) преподавателем Энгельсского технологического института, который является филиалом СГТУ имени Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

По версии следствия, 14 апреля преподаватель вуза через бывшего коллегу, действовавшего в качестве посредника, на банковскую карту путем перечисления денежные средства в сумме 17,5 тыс. руб. от студента пятого курса. Незаконное вознаграждение предназначалось за постановку в зачетную книжку сведений о сдаче экзаменов без фактической проверки знаний.

Марина Ковалева