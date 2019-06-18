Топливные цены зашевелились в ожидании

Удержать цены на бензин не смогли: они резко выросли, пока в Сибири и на Дальнем Востоке. Глава правительства Дмитрий Медведев потребовал выяснить, что происходит. Но профильный вице-премьер Дмитрий Козак утверждает, что соглашение с нефтяниками не нарушено — заморозка действует. Эксперты, опрошенные «Ъ», не исключают, что эта ситуация может стать предлогом для продления договоренностей. Срок истекает в июле. С подробностями — Александр Рассохин.

Только на прошлой неделе ценники на автозаправках Дальнего Востока и Сибири выросли примерно на 30 коп. Такую динамику не могли не заметить СМИ, аналитики, и, как результат, Дмитрий Медведев. Впрочем, в правительстве называют такие случаи, если они, конечно, и были, исключительными. Ведь никто не отменял соглашение о заморозке мелкооптовых цен, и нефтепроизводители его исправно исполняют, подчеркнул в интервью «Ъ FM» представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус: «Рост цен происходит в пределах инфляционных ожиданий. Сообщение о превышении в ряде регионов в сегменте независимых АЗС по поручению правительства будут проанализированы Федеральной антимонопольной службой и Министерством энергетики».

Цены растут в том числе и из-за сезонного ремонта НПЗ. Действительно, повышение происходит в рамках инфляционных ожиданий, соглашается руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Да и дальнейшего роста вряд ли стоит ждать, отмечает эксперт: «Розничные цены выросли, потому что это потребовалось нефтяникам на сегодняшний день для расширения оптово-розничной маржинальности. Оптовая цена растет значительно, розничная почти не корректируется до поры до времени. Но она и не падает.

Так как у нас с апреля по май произошел практически 20-процентный рост оптовых цен, эта корректировка выглядит вполне логичной».

Нефтяники недовольны соглашением о сдерживании цен, которое, по сути, ограничивает их возможности. Поэтому некоторые участники топливного рынка не сомневаются: бензин дорожал, потому что компании нарушали соглашение. Впрочем, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предполагает, что нефтяники могли искусственно создать дефицит топлива: «Мы выполняем соглашение, вот, пожалуйста. А то, что мы не весь спрос удовлетворяем такими ценами, , извините, об объемах мы особо не договаривались. Дефицит приводил к тому, что эти продукты все равно в итоге дорожали на опте. Об этом независимые операторы говорили. Все равно рынок вы не уберете. Дверь заколотили, а он влез в окно».

Соглашение с нефтяниками о заморозке цен истекает 1 июля. И если верить Дмитрию Козаку, продлеваться оно не будет. Об этом вице-премьер утвердительно заявил на прошедшем в Санкт-Петербурге Международном экономическом форуме. Но какие цены в итоге увидят автомобилисты на заправках? Все зависит от того, согласится ли государство, а главным образом Минфин, дать льготы нефтяным компаниям. А они просят пересмотра налогового маневра и механизма демпфера. Последний представляет из себя компенсацию выпадающих доходов, когда производители соглашаются продавать топливо на внутренний рынок, а не экспортировать, напоминает ведущий эксперт Финансового университета Станислав Митрахович: «Если Минфин пойдет на уступки по демпферу, а последний случай говорит о том, что скорее пойдет, тогда рост цен будет относительно небольшим — в пределах одного или двух рублей. Если же Минфин не ослабит позицию по демпферу, не согласует изменения, скажем, налогового маневра, тогда мы увидим более масштабный рост, я думаю, в районе 10 руб. как минимум.

И будет открыта дорога к еще более высоким ценам».

Вопросы о будущем цен на бензин остаются. А через два дня состоится традиционная «Прямая линия» Владимира Путина. И как тут не вспомнить беседу президента с народом год назад, когда топливный вопрос стал самым острым.

Глава управления топливно-энергетического комплекса антимонопольной службы Дмитрий Махонин сообщил «Коммерсанту», что пока жалоб потребителей на резкий рост цен в Сибири и на Дальнем Востоке не зафиксировано. Однако ФАС будет внимательно проверять участников рынка.