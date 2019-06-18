«Ю-Глобал Ру» хочет построить в Воронежской области медицинский городок

ООО «Ю-Глобал Ру» Михаила Михайлова (Ленинградская область) намеревается реализовать на территории Воронежской области проект по строительству многопрофильного медицинского городка. Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в департаменте экономического развития (ДЭР) региона. Там пояснили, что ДЭР, Агентство по инвестициям и стратегическим проектам, областной департамент имущественных и земельных отношений и администрации муниципальных районов уже провели работу по поиску и подбору земельных участков, соответствующих требованиям компании-инвестора. В настоящее время свободный участок еще не подобран, но известно, что его площадь должна составлять от 1 тыс. до 1,5 тыс. га.

«Информация о параметрах инвестиционного проекта носит условный характер и может быть трансформирована исходя из площади подобранного участка. Окончательная концепция проекта на данный момент компанией не сформирована»,— добавили в ДЭР, отказавшись от более подробных комментариев.

Напомним, что в конце прошлого года «Ю-Глобал Ру» заявила о еще одном проекте в регионе — создании в Поворинском районе зернового терминала мощностью до 450 тыс. т за 5 млрд руб. Планируется на одной платформе создать элеватор, комбикормовый завод, мельницу, животноводческую ферму, комплекс глубокой переработки пшеницы. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания создана в 2018 году гендиректором Михаилом Михайловым, финпоказатели еще не раскрывались.

Мария Старикова