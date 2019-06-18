Volkswagen не ожидает дефицита батарей для электромобилей

Компания Volkswagen уверен, что сможет выполнить планы по производству электромобилей и не столкнется с дефицитом батарей, сообщает Autocar.

Глава немецкого автопроизводителя Юрген Стакманн пояснил, что с 2020 года Volkswagen намерен ежегодно выпускать по 100 тыс. экземпляров электрохэтчбека Volkswagen ID.3. Для достижения этой цели компании необходимы стабильные поставки аккумуляторов в нужных объемах и концерн уверен, что поставщики смогут бесперебойно снабжать заводы требуемым количеством батарей.

Напомним, премьера серийного Volkswagen ID.3 должна состояться в сентябре 2019 года. Выпуск электромобилей начнется в конце 2019 года, а первые клиенты получат машины в середине 2020 года.