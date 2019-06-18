В Курганской области появился четвертый резидент ТОСЭР «Варгаши»

Минэкономразвития России включило в реестр ТОСЭР «Варгаши» в Курганской области четвертого резидента – ООО «Завод ВСП». Предприятие производит арматуру для добычи нефти, сообщает пресс-служба правительства Зауралья.

В ТОСЭР «Варгаши» «Завод ВСП» планирует создать механообрабатывающую линию по производству арматуры для добычи нефти. Объем инвестиций составит более 92 млн руб. На предприятии будут созданы 34 рабочих места. На серийное производство завод планирует выйти в 2020 году.

Территория опережающего социально-экономического развития «Варгаши» была создана в Курганской области в марте 2018 года. Резиденты ТОСЭР получают доступ к инструментам господдержки бизнеса – налоговым льготам, сниженным страховым взносам, займам фонда моногородов.