В Кольцово задержали пассажира с 14 кг деталей для заводского конвейера

В екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенная служба задержала гражданина Китая, в багаже которого обнаружены незадекларированные детали для ремонта конвейера одного из заводов Екатеринбурга. Общий вес груза составил 14,4 кг, пишет Е1 со ссылкой на Уральское таможенное управление.

Мужчина прилетел в Екатеринбург из Пекина. Сотрудникам таможенной службы задержанный рассказал, что он специалист по наладке оборудования. По его словам, о необходимости декларирования груза он ничего не знал. «Если предприятие вызывает специалиста из-за границы,который везет с собой оборудование или запчасти, то такой товар подлежит обязательному декларированию»,— пояснил начальник таможенного поста Дмитрий Шишкин. Сейчас сотрудники таможни проводят административное расследование. Коробки с деталями изъяты для дальнейшей экспертизы. Гражданина Китая оштрафуют на половину до двукратной стоимости груза.

Екатерина Аверина