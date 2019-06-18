По программе льготного кредитования МСБ на Кубани профинансировано 35 проектов

С 1 марта по 17 июня по программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства под ставку 8,5 % в Краснодарском крае профинансировано 35 проектов. Это стало возможным благодаря заключенному 1 марта 2019 года соглашению между Минэкономразвития РФ и банком «Кубань Кредит».

Данные сведения были озвучены на заседании Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при полномочном представителе президента России в ЮФО. Общая сумма сделок между субъектами МСП и банком превысила 2,7 млрд руб. Это на сегодняшний момент лучший показатель в федеральном округе.

Уточняется, что на получение льготных кредитов могут претендовать предприятия, занятые в сельском хозяйстве, обрабатывающих отраслях, строительстве, транспортировке, связи, электроэнергетике, туризме, здравоохранении, образовании, утилизации отходов, а также в торговле на территории моногородов. Кредиты могут быть направлены на инвестиционные цели и на развитие текущих направлений бизнеса.

Василий Хитрых