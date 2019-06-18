Новосибирский театр «Глобус» отремонтирует крышу за 100 млн рублей

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» планирует провести капитальный ремонт крыши здания до конца 2019 года. Соответствующий конкурс объявлен на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта установлена на уровне 102,5 млн руб.

В частности, культурному учреждению необходим ремонт покрытия из бетонных плит и металлической части кровли здания, а также люков системы дымоудаления сцены. Как уточнили “Ъ” в театре «Глобус», ранее крышу неоднократно частично ремонтировали, но столь масштабный капремонт кровли предстоит впервые.

Почти все средства, предусмотренные на ремонт кровли, приходятся на субсидию из федерального бюджета, которая выделяется на модернизацию театров юного зрителя и театров кукол, добавили в театре. Итоги тендера планируется подвести в середине июля. После заключения договора подрядчик обязан завершить работы к 31 декабря.

Театр «Глобус» — крупнейшее в Сибири учреждение в своей сфере. Оно создано в 1930 году по инициативе основателя детского театрального движения в стране Александра Брянцева. С 1984 года театр располагается в здании, стилизованном под парусное судно. Оно спроектировано Михаилом Стародубовым и Анатолием Сабировым. Ежегодно «Глобус» выпускает восемь-девять премьер.

Илья Галагуз