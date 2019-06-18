Спасение утопающих

Жители Балахны, Заволжья, Городца и Нижнего Новгорода записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором просят главу государства остановить строительство низконапорного гидроузла на Волге.

Запись публикована в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте». Граждане, обращающиеся к президенту, просят рассмотреть альтернативные варианты решения по улучшению судоходства на реке, а также иллюстрируют свою позицию плакатами с лозунгами: «Сохраним последний участок живой Волги» и «Руки прочь от Волги».

Напомним, начало строительства плотины запланировано на 2019 год. Однако многие жители области выступают против реализации проекта. Петиция с требованием отказаться от строительства гидроузла набрала более ста тысяч подписей. Ее подписанты считают, что в случае, если плотину построят, территории Сормовского района окажутся в зоне подъема грунтовых вод. В Нижнем Новгороде, Городце и Балахне прошли пикеты против реализации проекта.