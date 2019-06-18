В Екатеринбурге будут судить угонщика дорогих автомобилей

Следователи МВД Екатеринбурга передали в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу материалы уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в серии угонов дорогих иномарок. Как сообщили в пресс-службе ведомства, хищения совершались в составе организованной группы (их уголовные дела выделены в отдельное производство). Сумма ущерба от угонов превысила 21 млн руб.

С сентября 2016 года по декабрь 2018 мужчины похитили четыре автомобиля Toyota Land Cruiser, три Toyota Camry, два Lexus и по одному Nissan Murano и Infiniti. «С помощью металлического кернера обвиняемые разбивали водительское стекло автомобиля, а затем с помощью специального радиоэлектронного оборудования отключали противоугонную систему, запускали двигатель и уезжали на приглянувшейся машине»,— рассказали в УМВД. Уточняется, что подельники обвиняемого занимались поиском автомобилей и их сопровождением после похищения. Угнанный транспорт хранился в гаражах на Московском тракте под Екатеринбургом. Позже автомобили продавались, доходы обвиняемые распределяли между собой.

«Сыщики городского УМВД, получив первые сообщения о хищениях автомобилей, вели тщательную и кропотливую работу, направленную на изобличение предполагаемых злоумышленников и установление их местонахождения. В декабре 2018 года подозреваемых удалось задержать. До решения суда обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде»,— сообщили в ведомстве.