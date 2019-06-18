IT-стартап мобильной рекламы из Екатеринбурга признан банкротом

Свердловский арбитражный суд признал банкротом и ввел процедуру конкурсного производства в ООО «Ай Венго Мобайл». Эта IT-компания, созданная выходцами из Екатеринбурга Игорем Ереминым, Дмитрием и Аркадием Ставицкими в 2012 году, занималась размещением мобильной рекламы и активно сотрудничала с крупнейшими российскими средствами массовой информации.

Согласно ЕГРЮЛ, долю в 25% в «Ай Венго Мобайл» в 2013 году приобрел венчурный инвестор Игорь Рябенький, управляющий партнёр фонда «AltaIR Capital». В 2017 доходы компании превысили 102,8 млн руб., расходы 106,9 млн руб., указано на портале «За честный бизнес». Сайт i-vengo.com заблокирован. Дмитрий и Аркадий Ставицкий являются соучредителями нескольких екатеринбургских компаний, среди которых ООО «Умекон» и ООО Элегант-Инвест».

По данным суда, основанием для возбуждения процедуры банкротства «Ай Венго Мобайл» стал долг в размере ООО «ТД «Веммерс Импэкс». Также требования о включении задолженности в реестр заявили в суд ООО «Мосстрой», ООО «Смартмаркетинг», ООО «Страна онлайн», ООО «Айньюс», АО «Аргументы и факты» и ряд других кредиторов. Конкурсное производство введено сроком на шесть месяцев по упрощенной процедуре, но с возможностью продления.

По словам управляющего партнера «ВМ-Право и Консалтинг» Владимира Чувашова, во время процедуры конкурсного производства арбитражный управляющий составляет реестр требований кредиторов, проводит инвентаризацию активов и оценивает законность всех сделок и финансовых операций должника. «При недостаточности имущества банкрота для удовлетворения требований кредиторов его руководители и учредители могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, если будут установлены нарушения с их стороны»,— отметил юрист.

Алексей Охлопков