Похитители икон из нижегородских церквей получили реальные и условные сроки

Трое участников организованной преступной группы (ОПГ), похитившие иконы из храмов Нижегородской области, получили от пяти до девяти лет лишения свободы каждый. Четвертый участник осужден условно, сообщает региональная прокуратура.

Ранее лидер группировки, бывший преподаватель кафедры физвоспитания ВГАВТ Владимир Леонов был приговорен к девяти годам строгого режима. Он уже был судим за похищение из музея своего вуза чертежей русского изобретателя Ивана Кулибина.

Напомним, участники ОПГ совершали преступления в 2016-2018 годах. Общая сумма ущерба превысила 30 млн руб. Преступников удалось задержать после кражи десяти икон из Макарьевского монастыря в Нижнем Новгороде, которые они попытались продать коллекционерам антиквариата.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Кулибины воровских дел».

Анастасия Еремина