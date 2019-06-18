Уставный капитал ПАО «Кубаньэнерго» увеличен на 3,75 млрд рублей

Совет директоров ПАО «Кубаньэнерго» принял решение об увеличении уставного капитала компании путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. Количество довыпущенных акций составляет 37,5 млрд штук номинальной стоимостью 100 руб. каждая. Общая сумма акций, увеличивших уставный капитал ПАО, составила 3,75 млрд руб., говорится в официальном сообщении общества, опубликованном на сервере Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». Уточняется, что способ размещения акций - открытая подписка.

До этого момента уставный капитал общества, по данным «СПАРК-Интерфакс», составлял 30,4 млрд руб. Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, генеральный директор «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер комментировал, что целью допэмиссии, как правило, является пополнение оборотных средств компании для реализации поставленных на ближайшие годы задач инвестиционной стратегии или для создания финансовой подушки безопасности. «КубаньЭнерго» и ранее прибегала к такой схеме. Планируемая к привлечению сумма в размере 3,7 млрд руб. не предел, – в 2016 году компания выходила на рынок с выпуском более 57 млн акций на общую сумму размещения 5,7 млрд руб. На тот момент размер уставного капитала компании составлял 28,2 млрд руб.

Дмитрий Михеенко