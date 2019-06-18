Арбитражный суд закрыл дело о банкротстве «Татфлота»

Арбитражный суд прекратил дело о банкротстве судоходной компании «Татфлот». Иск был подан еще в августе прошлого года Федеральной налоговой службой — задолженность компании по налогам составляла почти 62 млн руб.

Во время разбирательства ожидалось заключения мирового соглашения: по условиям, «Татфлоту» могли предоставить расрочку на один под залогом недвижимости компании, однако в начале июня налоговая задолженность была погашена.

Финансовые трудности судоходной компании начались в прошлом году. В результате из компании массово уволились капитаны кораблей. В апреле глава Приволжской транспортной прокуратуры заявил, что Татарстан может национализировать «Татфлот» после окончания навигационного периода 2019 года.

“Ъ-Казань”