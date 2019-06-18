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Прокуратура подала иск на 20 млн рублей к Круглогорскому ГОКу за незаконные раскопки

Прокуратура Миасса подала иск к ООО «Круглогорский ГОК» по результатам проверки соблюдения требований земельного законодательства при работах на горе Круглая. Выяснилось, что на одном из участков незаконно вырыт котлован, а также вбиты сваи, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно информации управления Россельхознадзора по Челябинской области, снятие плодородного слоя почвы с земельных участков сельскохозяйственного назначения причинило муниципалитету ущерб в размере 20,3 млн руб. Прокуратура Миасса в городском суде потребовала возместить эту сумму в бюджет города.

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