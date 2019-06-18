Назначен новый замглавы администрации Ростова по кадровым вопросам

Новым заместителем главы администрации Ростова по организационно-правовым и кадровым вопросам назначили Александра Новицкого. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Господин Новицкий родился 24 сентября 1978 года в Ростове, в 2002 году окончил ДГТУ по специальности «Экономика и управление на предприятии», в 2014 году получил степень кандидата экономических наук.

До назначения на новую должность господин Новицкий более четырех лет работал главой администрации Ленинского района города.

Напомним, ранее эту должность занимал Дмитрий Мамелко, который покинул свой пост одновременно с бывшим главой администрации Ростова Виталием Кушнаревым 23 апреля этого года. На этой должности господин Мамелко проработал более двух лет.

Дарья Голякова