В Саратове по факту не расселения жителей из аварийных домов проводится доследственная проверка

По обращению жителей домов дореволюционной постройки по 14-му Белоглинскому проезду в Саратове проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Граждане обратились на «прямую линию» президента Владимира Путина с жалобой, что их долгие годы не могут расселить из аварийного жилья. Обращения в соответствующие инстанции и суды не дали результатов, уверяют горожане.

В настоящее время следователи устанавливают фактическое состояние жилищ, в которых приходится проживать людям, проводят опросы, в том числе лиц, ответственных за своевременное отселение. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Марина Ковалева