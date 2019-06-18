Территорию «Екатеринбург Арены» открыли для посещения

Администрация стадиона «Екатеринбург Арена» открыла для посещения периметр стадиона, закрытый ранее из-за реконструкции к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Уточняется, что территория стадиона будет открыта ежедневно с 7:00 до 23:00, кроме дней подготовки и проведения футбольных матчей и других крупных мероприятий.

«Для удобства можно воспользоваться входом №1 на Репина), входом с улицы Пирогова (пересечение с улицей Ключевской) и входом №5 (Спортивный бульвар). На территории запрещено курение и распитие алкогольных и слабоалкогольных напитков»,— говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе стадиона «ВКонтакте». Организаторы уточнили, что для посещения самого стадиона, нужно записаться на экскурсию.

Стоимость реконструкции «Екатеринбург-Арены» составила более 12 млрд руб. Известно, что на адаптацию стадиона для функционирования в режиме наследия направят 570,8 млн руб. С 2019 по 2023 годы из бюджета субъекта на содержание арены будет направлено 303,2 млн руб., из бюджета страны — почти 1 млрд руб. Внебюджетные источники финансирования оценены в 568,5 млн руб. В Екатеринбурге прошло четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Летом на стадионе «Екатеринбург-Арена» прошло четыре матча группового этапа ЧМ-2018. Встречи в сумме посетило более 100 тыс. болельщиков.