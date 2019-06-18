В Краснодаре отменят шесть автобусных маршрутов

До конца 2019 года в кубанской столице перестанут существовать пять автобусных маршрутов, а в конце мая 2020 года отменят еще один автобус. Информация об этом содержится в постановлении главы Краснодара, опубликованном на официальном сайте мэрии.

Таким образом, до 31 декабря 2019 года будут отменены автобусные маршруты № 68 «НСТ “Градостроитель”» – станица Елизаветинская», № 74 № 74 «НСТ “Речник” - станица Елизаветинская», № 32 «Юбилейный микрорайон – ул. 3-я Трудовая», № 85 «Ул. им. Калинина – ул. Тепличная» и № 183А «Поселок Березовый – станица Елизаветинская, ул. Восточная». До 31 мая 2020 года отменят маршрут № 54 «Развлекательный центр “Европа” – ул. Конгрессная (гипермаркет “Магнит” Семейный)».

Кроме того, до конца текущего года два автобусных маршрута изменят пути следования. Так, автобус № 121А «Коттеджный поселок “Вишневый сад” – Мегацентр “Красная площадь” – хутор Черников» сменит наименование маршрута на «Ул. Гаврилова – Мегацентр “Красная Площадь” – хутор Черников». В прямом направлении будет двигаться по улицам Гаврилова, Красной, Офицерской, шоссе Нефтяников, Лузана, Дзержинского, Гастелло, Ярославской, Грибоедова, Дзержинского, Покрышкина, Кореновской, 1-му Лиговскому, Кореновской, Полевой, Народной, Западному обходу, пер. Звездному, Макаренко, Звездной, пер. Звездному, Крайней, Березовой, Центральной и Шоссейной. В обратном направлении автобус пойдет по улицам Шоссейной, Центральной, Березовой, Крайней, пер. Звездному, Звездной, Макаренко, пер. Звездному, Западному обходу, Народной, Полевой, Кореновской, 1-му Лиговскому, Кореновской, Покрышкина, Дзержинского, Грибоедова, Ярославской, Гастелло, Дзержинского и Гаврилова.

Автобус № 4 «Микрорайон Губернский – гипермаркет “Лента” (Западный обход)» будет двигаться в прямом направлении по улицам Яцкова, Героев-Разведчиков, Черкасской, 1-го Мая, 40-летия Победы, Колхозной, Офицерской, шоссе Нефтяников, Дальней, Тургенева, Атарбекова, Герцена, Красных Партизан и Западному обходу. В обратном направлении автобус пойдет по Западному обходу, улицам Красных Партизан, Герцена, Атарбекова, Тургенева, Дальней, Дзержинского, Красной, Офицерской, Колхозной, 40-лет Победы Героев-Разведчиков и Героя Яцкова.

Дмитрий Михеенко