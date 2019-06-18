В Новосибирске арестован поджигатель иномарок

Полиция Новосибирска задержала злоумышленника, на счету которого поджоги трех иномарок. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В ночь на 17 июня во дворе жилого дома на улице Гаранина в Октябрьском районе огонь уничтожил три автомобиля — Mitsubishi Colt, Toyota Camry и Suzuki Grand Vitara. Суммарный ущерб составил 1,1 млн руб. На месте происшествия криминалисты обнаружили пробку от канистры с бензином, а на ней — отпечатки пальцев предполагаемого преступника. Вычислить его не составляло труда: подозреваемый имел судимость за кражу, и его отпечатки имелись в полицейских картотеках.

В отношении 24-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества (ст. 167 УК РФ). Следствию предстоит установить мотивы, которые двигали поджигателя.

Илья Николаев