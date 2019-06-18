Утвержден проект строительства дороги к «президентской деревне» в Белом хуторе

Администрация Сосновского района утвердила решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в строительство подъездных путей к микрорайону Белый хутор (поселок Западный). Как сообщает пресс-служба Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки, речь идет о дороге, которой планируют соединить новые микрорайоны поселка и детсад №51 с дорогой «Шершни – Северный – обход Челябинска». Ввод нового пути в эксплуатацию намечен на второй квартал следующего года.

Планируется, что работы пройдут в два этапа. Первый предусматривает строительство подъездных путей к Белому хутору (протяженность – 4,4 км, ширина – 7 метров), второй – переустройство 675 м линий электропередач. Как сообщают в ЮУ КЖСИ, фактическая стоимость будет определена по результатам проведения торгов. Предельный объем вложений в реализацию проекта – 324,4 млн руб.

Строительство дороги предусмотрено в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года: в Белом хуторе строят одну из «президентских деревень», где будут размещать членов международных делегаций, включая глав государств.